Востребованность сервиса «Мои платежи» mos.ru за год выросла на треть

Фото: Unsplash

В столице за год на треть выросла востребованность сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Чаще всего сервис «Мои платежи» используют, чтобы пополнять баланс лицевого счета «Москвенок», оплачивать единый платежный документ, детский сад и группу продленного дня, электроэнергию, домашний телефон и интернет. Всего в сервисе доступно для оплаты более 9,2 тысячи услуг, причем их перечень постоянно расширяется, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в первом квартале этого года сервисом регулярно пользовались более 1,1 миллиона человек.

Глава города Сергей Собянин напомнил, что в период майских выходных жители столицы могут обращаться на горячие линии городских служб и пользоваться электронными сервисами портала mos.ru. Так, онлайн-сервис «Вызов мастера» выручит при устранении неисправностей в квартире или доме. Служба «Вывоз ненужных вещей» поможет быстро избавиться от старого холодильника, стиральной машины, мебели и даже автомобиля.