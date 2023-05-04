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Москва обеспечила питьевой водой 18 садовых товариществ

Лейла Алиева
Город
Москва обеспечила питьевой водой 18 садовых товариществ
Фото: shutterstock

Город профинансировал возведение водозаборных узлов для 18 садовых товариществ москвичей. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в четверг, 4 мая.

Уточняется, что данные товарищества входят в ассоциацию СНТ «Ветеран» и расположены рядом с подмосковным городом Талдомом.

— Здесь более трех тысяч участков. На их территории проживает почти 7,5 тысячи москвичей, — отметил Жидкин.

На водозаборных узлах установили современную аппаратуру, благодаря которой садовые товарищества будут обеспечены водой целый год, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в деревне Мешково в НАО завершили строительство трубопровода протяженностью более четырех километров. Сооружение связывает водозаборные узлы «Мешково-1», «Мешково-2», «Мешково-3» и распределительную сеть поселения. Это обеспечит более чем 600 жителей чистой питьевой водой.

В конце марта городские службы Москвы подготовили к весенне-летнему сезону Лихоборскую обводнительную систему, обеспечивающую сбалансированный водообмен внутри города.

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