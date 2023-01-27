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Строительство трубопровода завершили в деревне Мешково в НАО

Лейла Алиева
Город
Строительство трубопровода завершили в деревне Мешково в НАО
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В деревне Мешково в НАО завершили строительство трубопровода протяженностью более четырех километров. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что трубопровод связывает водозаборные узлы «Мешково-1», «Мешково-2», «Мешково-3» и распределительную сеть поселения. Вода будет поступать с Западной станции водоподготовки, что обеспечит свыше 600 человек чистой питьевой водой.

Перед подачей водку на данной станции озонируют с сорбцией на активированном угле, после этого она проходит мембранное фильтрование, передает официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов. По словам заместителя мэра города в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, капитальный ремонт прошел в семи коллекторах, в том числе «Бахрушинском», «Проспекте Вернадского» и «Осеннем».

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