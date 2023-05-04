Семейный фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет в Москве 13 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для семейных команд пройдет в столице 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы в четверг, 4 мая.

Принять участие могут команды из четырех человек: ребенка в возрасте от восьми до 11 лет, мамы и папы в возрасте от 25 до 49 лет, бабушки или дедушки в возрасте от 50 до 69 лет. Победителей отправят в финальный этап фестиваля ГТО, где они представят Москву. Также в рамках фестиваля выберут победителей в номинациях «Самая гибкая семья» и «Самая сильная семья».

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Заявки на участие принимаются до 8 мая. Фестиваль пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских с 10:00 до 18:00, передает официальный сайт мэра Москвы.



В этом году столичный спорт отмечает свое 100-летие. В связи с этим городское руководство приняло решение сделать празднование векового юбилея центральным событием спортивного календаря Москвы.