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Собянин: Возрождение трамвая — один из приоритетов транспортной программы Москвы

Араз Салехов
Город
Собянин: Возрождение трамвая — один из приоритетов транспортной программы Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Возрождение столичного трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы города. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В апреле 2024 года Московскому трамваю исполнится 125 лет. Ежедневно им пользуются около 600 тысяч пассажиров. В начале века многим казалось, что время трамвая прошло. Лично я никогда не разделял такого пессимизма, — сказал он

Так, в столице обновили трамвайный парк, закупили более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства, ввели в эксплуатацию бестурникетную систему, а также сделали приподнятые посадочные платформы, написал Собянин в своем личном блоге.

Стало известно, что возле станций Большой кольцевой линии метро «Лефортово» и «Сокольники» проходит шесть трамвайных маршрутов. Благодаря переносу остановок поближе к станциям время пересадок сократилось на одну-две минуты.

Столичному трамваю исполнилось 7 апреля 124 года. Это старейший городской транспорт и самый любимый у москвичей. Ко дню рождения «Вечерняя Москва» рассказала его историю, настоящее и будущее.

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