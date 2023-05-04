Москва выставила на торги 28 коммерческих помещений в девяти округах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Город выставил на торги 28 коммерческих помещений со свободным назначением. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В апреле Центр управления городским имуществом выставил на продажу 28 коммерческих объектов в девяти городских округах. Это отдельно стоящие здания и помещения в подвалах и на первых этажах жилых домов, — рассказал он.

Большая часть помещений расположена в центре и на востоке города — по пять, еще по четыре — на юго-востоке и юго-западе города.

По словам генерального директора Центра управления городским имуществом Дмитрия Рябова, объекты будут реализованы посредством публичного предложения с понижением цены. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 11 по 16 мая, в зависимости от лота. Аукционы состоятся с 17 по 23 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также выставили на торги еще 29 коммерческих помещений в подвальных и на цокольных этажах зданий в центре Москвы. В подобных местах зачастую открываются парикмахерские и мини-маркеты, образовательные и спортивные учреждения, а также ремонтные мастерские и другие объекты.