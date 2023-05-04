Парковка на 114 мест появилась в поселении Московском на месте незаконной автостоянки

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В поселении Московском специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное использование земельного участка. На освобожденной территории появилась парковка на 114 машино-мест. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Огороженная забором незаконная автостоянка со шлагбаумом была выявлена сотрудниками Госинспекции по недвижимости на 26-м километре Киевского шоссе. Ее площадь составила около 3,2 тысячи квадратных метров. При этом разрешение на установку строений и ограждений не выдавалось, а у пользователя территории не было необходимых документов на землю.

— Фактически закрытая автостоянка была организована на землях общего пользования. Кроме того, ограждения ограничивали один подъезд к расположенным рядом торговым объектам, — рассказал Иван Бобров.

Незаконные ограждения и шлагбаум демонтировали с территории. На земельном участке появилась свободная парковочная зона на 114 машино-мест.

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