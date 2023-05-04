Москвичи стали чаще платить банковскими картами на турникетах метро и МЦК

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Москвичи стали чаще платить банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Обновили почти четыре тысячи турникетов в метро и на МЦК. Благодаря этому воспользоваться банковской картой можно на каждом турникете, а не только на крайних, — сказал он.

Число таких оплат в марте этого года выросло на 55 процентов по сравнению с мартом 2022 года — с 12,7 миллиона до 19,6 миллиона раз, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также были названы самые популярные станции Большой Кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день. Ими стали «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».

Стало известно, что в столичном метро и на МЦК выгоднее оплачивать проезд по биометрии. Так, поездка в метро по биометрии стоит 36 рублей. Такой способ оплаты будет возможен после регистрации и привязки карты в приложении «Метро Москвы».