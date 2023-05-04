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Приметы и советы

Терапевт Румянцева рассказала, почему дышать ртом во сне опасно для здоровья

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Румянцева рассказала, почему дышать ртом во сне опасно для здоровья
Фото: Pexels

Одна из самых частых причин плохого сна — проблемы с дыханием. В частности, открытый во сне рот и постоянное ротовое дыхание. О причинах и последствиях такого дыхания рассказала терапевт Валерия Румянцева.

Причиной ротового дыхания может стать насморк или слишком расслабленная челюсть. Проблема состоит в том, что при таком типе дыхания пересыхает слюна во рту, которая должна сохранять микрофлору и убивать бактерии.

У человека с подобной проблемой может появиться сильный запах изо рта, а со временем развиться кариес и зубной камень. Кроме того, могут возникать боли в горле, першение по утрам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь сомнолог Татьяна Сруненкова сообщила, что открытый рот во время сна может свидетельствовать о более крупных проблемах. Например, апноэ. Это заболевание характеризуется остановкой дыхания во сне, передает ФАН.

Ранее терапевт Владислав Жемчугов рассказал о технике дыхания, помогающей восстановиться после COVID-19.

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