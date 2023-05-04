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Приметы и советы

Терапевт Ярцева рассказала, почему растет число пациентов с дифтерией

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Ярцева рассказала, почему растет число пациентов с дифтерией
Фото: Pexels

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, почему в России все чаще регистрируют случаи дифтерии, и кто находится в зоне риска.

По словам врача, дифтерия начинает проявляться, как и любая ОРВИ в виде сильной боли в горле и изменения голоса. При этом в горле возникает налет, который может увидеть только врач на осмотре.

Терапевт подчеркнула, что единственным вариантом профилактики дифтерии является вакцинация. Ревакцинацию от этого заболевания нужно делать раз в десять лет.

Ярцева добавила, что сейчас выросло число заражений корью и дифтерией, так как многие взрослые забывают про ревакцинацию, а также не делают прививки детям. Кроме того, выросло количество непривитых приезжих граждан из других стран.

На данный момент заражению подвержены в большей степени дети. Многие подхватывают инфекцию в детских садах, передает Nation news.

В свою очередь доктор медицинских наук Владимир Неронов напомнил о необходимости вакцинации перед поездкой в жаркие страны. Малярия, дизентерия, брюшной тиф, дифтерия — инфекционные и паразитарные заболевания, с которыми могут столкнуться туристы в некоторых странах, передает ФАН.

3 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что может возникнуть эпидемия кори, если не будет проведена массовая вакцинация.

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