Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения субсидий

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Авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники из Минтранса.

По данным издания, в прошлом году рейсы по России получили субсидии в размере 7,8 миллиарда рублей и перевезли порядка 2,7 миллиона пассажиров. Однако в этом году количество субсидированных рейсов сократили на 17 процентов.

— Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями, — рассказал источник газеты.

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