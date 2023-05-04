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Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения субсидий

Лейла Алиева
Общество
Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения субсидий
Фото: Pexels

Авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники из Минтранса.

По данным издания, в прошлом году рейсы по России получили субсидии в размере 7,8 миллиарда рублей и перевезли порядка 2,7 миллиона пассажиров. Однако в этом году количество субсидированных рейсов сократили на 17 процентов.

— Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями, — рассказал источник газеты.

Правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «ВМ».

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. Это отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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