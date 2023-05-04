Костюшкин побрился налысо после хейта из-за клипа с Блиновской

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский певец Стас Костюшкин снял совместный клип с блогершей Еленой Блиновской и получил большое количество хейта. В связи с этим артист решил сбрить все волосы на голове.

Клип с «королевой» марафонов появился в Сети недавно, однако пользователи сразу же обрушились на артиста с критикой. Многие недоумевают, зачем он пиарит Блиновскую, которую недавно обвинили в неуплате налогов.

— После клипа «Королева» с Еленой Блиновской (вы ведь уже посмотрели этот клип?) вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как и персонаж из фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», хочу сказать только одно: «Не надо! Я сам!» — написал он в своем Telegram-канале и опубликовал видеоролик, где сбривает все волосы.

Блиновскую уже давно критикуют за обман граждан, купивших ее курсы, что учат людей претворять мечты в реальность. На днях она была задержана при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Что известно о Блиновской, почему ею заинтересовались правоохранители и какое наказание может ожидать блогера — в материале «Вечерней Москвы».