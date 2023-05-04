Овчинский: В Москве начат выпуск оборудования для контроля альфа-излучения

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новая линейка оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей выпускается столичным научно-производственным предприятием. Блок детектирования излучений, установленный в устройствах, полностью состоит из российских компонентов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичное НПП «Доза» создало блок детектирования альфа-излучений, имеющий высокую чувствительность при меньших размерах и весе, чем у традиционно используемых блоков. Разработка полностью состоит из российских компонентов. Это позволило в короткие сроки сконструировать и запустить в серийное производство около десятка различных установок и измерительных устройств для контроля поверхностной радиоактивной загрязненности рук, обуви и одежды персонала. Установки могут применяться на промышленных площадках, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине, — рассказал Владислав Овчинский.

Голосовые и визуальные указания на мониторе оборудования позволяют быстро скорректировать положение рук и ног в процессе измерений. Также у установки есть функция самодиагностики, которая при возникновении неисправностей или загрязнении детекторов прекращает измерения и информирует о нештатной ситуации для устранения проблем.

Разработка имеет два вида исполнения с возможностью изменения угла наклона установки — на стойке или с кронштейном, что позволяет размещать ее на полу, столе или на стене.

Коммерческий директор предприятия, Алексей Андреев, отметил, что измерение или оценка загрязненности поверхностей являются одной из важнейших задач радиационного контроля практически во всех областях деятельности, связанных с использованием ионизирующих излучений. Оборудование для этих целей имеет разнообразное применение — от оценки загрязненности мелких предметов, одежды или личных вещей рабочего персонала до обследования поверхностей большой площади — местности, полов или стен, производственных помещений.