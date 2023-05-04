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Десять кустов конопли и 700 граммов наркотика изъяла полиция из дома в Павловском Посаде

Степан Жирнов
Происшествия
Десять кустов конопли и 700 граммов наркотика изъяла полиция из дома в Павловском Посаде
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который выращивал коноплю и продавал наркотики. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 4 мая.

По ее словам, небольшую плантацию в своем частном доме организовал житель Павловского Посада 1989 года рождения. Для этого он купил семена и удобрения, а также оборудовал две комнаты тепловыми лампами.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники группы по незаконному обороту наркотиков МО МВД России «Павлово-Посадский». Мужчину задержали.

Во время обыска в его доме нашли десять кустов конопли, а также два пластиковых пакета с измельченной листвой. Экспертиза показала, что в упаковках находились части наркосодержащего растения, масса которых превысила 700 граммов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой склад наркотиков обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. У злоумышленников изъяли почти полтора килограмма различных запрещенных веществ.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Наркотики
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