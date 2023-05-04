Столичные службы модернизировали комплекс коллекторов «Скобелевский» на юго-западе Москвы

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Столичные службы модернизировали комплекс коллекторов «Скобелевский» на юго-западе города. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов «Скобелевский» в районе Южное Бутово. Там полностью обновили системы мониторинга и контроля, — сказал он.

Специалисты дооснастили системы охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды. Своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, что столичные службы обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики. В частности, привели в порядок более одной тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, более 300 газораспределительных пунктов, а также свыше 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов.