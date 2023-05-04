Водитель эвакуатора похитил со стоянки в Москве Lamborghini за 12 миллионов рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Со столичной подземной парковки мужчина на эвакуаторе угнал Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 4 мая.

По его словам, злоумышленник приехал на подземную парковку в Хорошевском районе Москвы и предъявил охраннику поддельные документы на итальянский автомобиль. После чего мужчина погрузил иномарку на эвакуатор и скрылся. Ущерб составил 12 миллионов рублей.

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Через некоторое время 38-летний владелец машины заметил пропажу и обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Спустя несколько часов украденный автомобиль нашли в Подмосковье. Его вернули владельцу.

Подозреваемого вычислили и задержали в торговом центре на Хорошевском шоссе. Им оказался 28-летний гость столицы. По его словам, иномарку он планировал продать. Фигуранта заключили под стражу.

Другое похищение автомобиля произошло в Зеленограде. Мужчина угнал иномарку, но не смог ее надежно спрятать.