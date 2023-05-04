Российские кнопочные телефоны впервые опередили импортные по продажам

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За первые три месяца этого года российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источник в «М.Видео-Эльдорадо».

— Мы связываем это с тем, что некоторые бренды, например, Nokia, ушли с российского рынка и произошло перераспределение доли между остальными игроками, — считает он.

В начале 2022-го аппараты финской компании занимали практически 20 процентов российского рынка. В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что рост доли российских телефонов на рынке объясняется продвижением этих марок ритейлерами и операторами, сообщает издание.

В конце марта стало известно, что российский рынок оказался перенасыщен электроникой, что привело к переполненности складов. Продажи мобильных телефонов, планшетов и прочих гаджетов замедлились во второй половине марта. Это особенно заметно на фоне аналогичного периода прошлого года, когда данный показатель был выше почти на 30 процентов.

Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении государственных закупок. С таким заявлением 30 марта выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.