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Мишустин: Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках

Евгений Жуков
Экономика
Мишустин: Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок. С таким заявлением в четверг, 30 марта, выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

— Такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе, — заявил премьер.

По его словам, таким образом будет продолжена реализация поручения президента России по обеспечению технологического суверенитета нашей страны.

Благодаря данному постановлению закрепляется преимущество отечественной электроники с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Теперь, если на конкурс поступит такая заявка, она будет иметь приоритет, передает Telegram-канал российского правительства.

В октябре прошлого года Мишустин подписал указ, по которому правительство в 2022–2023 годах выделило один миллиард рублей для создания малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий.

Электроника импортозамещение Россия Михаил Мишустин
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