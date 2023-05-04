Названы самые эффективные способы защитить машину от угона

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Для защиты автомобиля от угонщиков придуманы разные устройства, которые могут иметь самый разный принцип работы. Однако не менее важно поведение самого водителя, так как его неверные действия могут свести весь эффект любых защитных устройств на нет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

По его словам, существует два вида противоугонных систем:

— На машину надо ставить противоугонную систему. Электронную или механическую — кому что больше нравится. Я предпочитаю электронные, потому что в этом сегменте гораздо больше разнообразия. И механическими приборами иногда просто не пользуются. Допустим, у вас есть замок на рулевой вал, и ставить его каждый раз лень, если вы куда-нибудь на 10 минут приехали. Если у вас электронная система, то вы просто машину не закроете.

Как отметил Колодочкин, среди популярных механических систем есть не только блокировщик руля, но и блокировщик коробки передач. Также имеются в продаже системы, закрывающие угонщикам доступ под капот, однако их спектр применения не так широк.

Также встречаются механические системы, которые взаимодействуют с тормозами машины, заметил автоэксперт:

— Бывают и дикие противоугонки, которые блокируют тормозную систему автомобиля. Этот прибор безопасный, но, по-хорошему, вмешательство в тормозную систему запрещено. Как работает такой прибор: после первого нажатия на тормозную педаль она остается в нажатом состоянии. Угонщик доезжает до первого светофора и дальше просто не может тронуться.

Среди электронных систем также хватает разных вариаций, заметил собеседник «ВМ». Например, иммобилайзеры препятствуют запуску мотора. Бывают и системы, которые подключаются к заводской противоугонной системе и усложняют блокировку.

Также на рынке имеются системы отслеживания, которые, по мнению специалиста, дороги и не очень эффективны:

— Угнанную машину с такой системой начинают отслеживать через станции слежения. Такие гаджеты не очень хорошо работают в тоннелях, паркингах, под землей и т. д. Некоторые еще и имеют ограниченный радиус действия. Я бы сказал, это больше игрушка, чем система защиты.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что нередко люди сами виноваты в том, что у них угоняют авто. Например, если человек подъедет на машине к театру и уйдет смотреть спектакль, то угонщик будет понимать, что имеет в запасе несколько часов. В подобных ситуациях машину лучше оставить в соседнем квартале, рекомендовал Колодочкин.

В некоторых случаях угонщики могут завладеть машиной за считаные секунды, предупредил эксперт.

— Не стоит оставлять машину заведенной и отходить от нее на несколько метров. Угонщику достаточно быстро прыгнуть за руль и уехать. Иногда угонщики идут на хитрости: например, привязывают к машине консервную банку. Человек отъезжает, останавливает машину, выходит посмотреть, в чем дело, а в этот момент у него угоняют автомобиль, — заключил специалист.