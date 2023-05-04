Мария Киселева: Капремонт ледового дворца «Крылатское» возродит один из крупнейших спортобъектов столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Крылатская улица, 16 Карта всех событий

В столице пройдет капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское», который позволит возродить один из крупнейших спортобъектов города. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

— Возрождение такого объекта — это пример того, что спортивные объекты, нужные городу, москвичам, работают и будут работать на благо города, и столица будет сохранять и приумножать этот потенциал, — сказала она.

Ледовый дворец ввели в эксплуатацию в 2004 году, в 2007 году — его закрыли на ремонт. После ремонта дворец принял десятки соревнований различного уровня. Во время пандемии здание переоборудовали, в помещениях размещался временный госпиталь. Однако сейчас его повторно переоборудуют, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне глава города Сергей Собянин сообщил, что ледовый дворец «Крылатское» капитально отремонтируют к 1 сентября. В ходе капремонта планируется восстановить нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, привести в порядок фасад здания, выполнить отделку помещений и многое другое.