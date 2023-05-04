Новый водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый водоем и зона отдыха появятся в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 4 мая.

— В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача — создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми, — отметил он.

На территории заболоченного участка недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской планируется обустроить водоем с зоной для тихого отдыха, создать экотропу и соединить ее с пешеходными маршрутами парка.

В рамках работа в низине оврага откачают загрязненную воду и очистят от иловых отложений. Затем ложе пруда покроют специальной мембраной, чтобы вода не уходила в грунт, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». Экотропа будет проходить со стороны Олонецкого проезда вдоль левого берега реки Яузы, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка.