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Врач Алендеев перечислил четыре упражнения для идеального зрения

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Алендеев перечислил четыре упражнения для идеального зрения
Фото: Unsplash

Зарядка для глаз — это комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц глаз, улучшение кровообращения и предотвращение возникновения различных заболеваний глаз. О том, какие упражнения стоит повторять всем ежедневно для сохранения зрения, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Первое упражнение, которое советует выполнять врач, это быстрое моргание в течение 10 секунд. После этого нужно 10 секунд посмотреть перед собой. Повторить манипуляцию нужно три раза.

Второе упражнение: закрыть глаза и начать вращать глазным яблоком влево-вправо-вверх-вниз. Тут нужно четыре повтора упражнения.

Также можно закрыть глаза и смотрите вверх, а затем вниз, повторить несколько раз.

Также врач советует крепко зажмурить глаза, а затем широко открыть их. Повторить это упражнение нужно пять раз, передает Царьград.

В свою очередь офтальмолог Владимир Агеев рассказал об опасности длительного плача для зрения. Долгий плач способен вызвать раздражение конъюнктивы. Кроме того, у человека могут возникнуть отеки на веках и мешки под глазами, передает Nation news.

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, какие заболевания глаз «помолодели».Все чаще у молодых людей возникает катаракта и глаукома.

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