Андрей Бочкарев: Офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково
В столичном районе Фили-Давыдково построят два корпуса общественно-делового центра. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На западе столицы планируется возвести современный офисный комплекс класса А, который будет состоять из двух корпусов общей площадью более 21 тысячи квадратных метров, — сказал он.
По его словам, строительство бизнес-центра даст возможность создать свыше 1,7 тысячи рабочих мест. Строить объект будут по адресу улица Алексея Свиридова, земельный участок 9/3 и 17.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что прилегающая территория бизнес-центра будет открыта для свободного доступа горожан.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко рассказал о проведенном исследовании среди горожан. Выяснилось, что около 85 процентов работников столичных офисов довольны качеством бизнес-центров.
Кроме того, инвесторам предлагают построить более 500 тысяч квадратных метров офисов в Коммунарке. Сейчас власти утвердили новый проект планировки территории административно-делового центра (АЦД) в Коммунарке, согласно которому строительство коммерческих общественно-деловых объектов планируется вести силами инвесторов-застройщиков.