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Андрей Бочкарев: Офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, улица Алексея Свиридова, 9с3 Карта всех событий

В столичном районе Фили-Давыдково построят два корпуса общественно-делового центра. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На западе столицы планируется возвести современный офисный комплекс класса А, который будет состоять из двух корпусов общей площадью более 21 тысячи квадратных метров, — сказал он.

По его словам, строительство бизнес-центра даст возможность создать свыше 1,7 тысячи рабочих мест. Строить объект будут по адресу улица Алексея Свиридова, земельный участок 9/3 и 17.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что прилегающая территория бизнес-центра будет открыта для свободного доступа горожан.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко рассказал о проведенном исследовании среди горожан. Выяснилось, что около 85 процентов работников столичных офисов довольны качеством бизнес-центров.

Кроме того, инвесторам предлагают построить более 500 тысяч квадратных метров офисов в Коммунарке. Сейчас власти утвердили новый проект планировки территории административно-делового центра (АЦД) в Коммунарке, согласно которому строительство коммерческих общественно-деловых объектов планируется вести силами инвесторов-застройщиков.

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