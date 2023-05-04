Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Инвесторам предлагают построить более 500 тысяч «квадратов» офисов в Коммунарке

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Инвесторам предлагают построить более 500 тысяч «квадратов» офисов в Коммунарке
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Инвесторам предлагают построить более 500 тысяч квадратных метров офисов в Коммунарке. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектирование общественных и деловых зданий может начаться уже в текущем году, — сказал он.

Сейчас власти утвердили новый проект планировки территории административно-делового центра (АЦД) в Коммунарке, согласно которому строительство коммерческих общественно-деловых объектов планируется вести силами инвесторов-застройщиков.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что на территории АДЦ в Коммунарке уже построен ряд значимых объектов.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, развитие новой Москвы отвечает принципам полицентризма и комплексности, заложенным в основу градостроительной политики Москвы.

С начала года в столице построили 16 торговых, офисных, промышленных и складских комплексов. Строительство таких объектов позволяет создавать дополнительные рабочие места, формировать новые центры притяжения в городе, а также составлять дополнительную налоговую базу.

Недвижимость Москва Андрей Бочкарев
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте