Андрей Бочкарев: Инвесторам предлагают построить более 500 тысяч «квадратов» офисов в Коммунарке

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Инвесторам предлагают построить более 500 тысяч квадратных метров офисов в Коммунарке. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектирование общественных и деловых зданий может начаться уже в текущем году, — сказал он.

Сейчас власти утвердили новый проект планировки территории административно-делового центра (АЦД) в Коммунарке, согласно которому строительство коммерческих общественно-деловых объектов планируется вести силами инвесторов-застройщиков.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил, что на территории АДЦ в Коммунарке уже построен ряд значимых объектов.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, развитие новой Москвы отвечает принципам полицентризма и комплексности, заложенным в основу градостроительной политики Москвы.

С начала года в столице построили 16 торговых, офисных, промышленных и складских комплексов. Строительство таких объектов позволяет создавать дополнительные рабочие места, формировать новые центры притяжения в городе, а также составлять дополнительную налоговую базу.