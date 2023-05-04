Андрей Бочкарев: 16 торговых, промышленных и складских комплексов построили в Москве с начала года

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С начала года в столице построили 16 торговых, офисных, промышленных и складских комплексов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в разных районах города построено семь торговых центров, четыре офисных комплекса, три производственных объекта и два склада общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров, — сказал он.

Строительство таких объектов позволяет создавать дополнительные рабочие места, формировать новые центры притяжения в городе, а также составлять дополнительную налоговую базу.

Напомним, что в Академическом районе столицы построят бизнес-центр площадью 74 тысячи квадратных метров. Бизнес-центр будет состоять из двух зданий высотой 12 и 23 этажа, объединенных двухуровневым стилобатом.

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию 37 различных социальных объектов. Их общая площадь превышает 420 тысяч квадратных метров. При этом в общей сложности с начала 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона «квадратов» недвижимости.