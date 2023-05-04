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Полиция ликвидировала подпольный цех по изготовлению поддельной бытовой химии в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция ликвидировала подпольный цех по изготовлению поддельной бытовой химии в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех по производству поддельной бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 4 мая.

По ее словам, незаконное производство бытовой химии организовали в одном из ангаров в городском округе Бронницы. В помещении оборудовали две автоматизированные линии по производству и разливу средства для мытья посуды и гигиенических предметов. Контрафакт упаковывали в бутылки с этикетками популярных брендов. По информации ведомства, цех функционировал несколько месяцев. Произведенную продукцию продавали через интернет-сервисы и доски объявлений.

Видео: Пресс-центр МВД России

Вскоре в цех прибыли сотрудники полиции. В результате обыска правоохранители изъяли более 30 тысяч бутылок моющих и косметических средств. Позже экспертиза показала, что они являются поддельными. Ущерб, нанесенный правообладателям товарных знаков оценили в пять миллионов рублей.

По подозрению в организации подпольного автоматизированного производства задержали двух мужчин и женщину. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другой подпольный цех ликвидировала полиция в поселке Белоомут городского округа Луховицы. Злоумышленники разводили спирт и производили контрафактные алкогольные напитки.

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