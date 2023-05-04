Какой будет погода в Москве и области на длинных майских выходных

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Суббота, 6 мая, будет в столице очень холодной, похожей по характеру на дни в начале апреля. После этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, длинные выходные в столице начнутся с плохой погоды.

— 6 мая погода будет облачная и холодная. В ночные часы температура в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области — до минус 1 градуса. Но самым неприятным моментом окажется то, что у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же неблагоприятная погода ожидается 6 мая в дневные часы. Но ненастье пойдет на убыль, осадки будут постепенно прекращаться, — рассказала Позднякова.

Дневная температура 6 мая тоже будет очень низкой: в Москве — плюс 7–9 градусов, по области — 6–10 градусов тепла, отметила специалист. И ночью, и днем ожидается порывистый ветер со скоростью 12–15 метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться градуса на 2–3 ниже. По характеру и температурному режиму 6 мая будет соответствовать примерно 10 апреля.

Следующие два дня также не порадуют москвичей теплом, заметила метеоролог.

— В последующие праздничные дни будет постепенно повышаться атмосферное давление. Мы ждем, что и 7, и 8 мая установится погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночь будет еще более холодной, потому что облаков не будет, и земля начнет быстро остывать. В Москве ночью может быть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Дневная температура тоже будет низкой: плюс 8–10 градусов в Москве и плюс 6–11 по региону, — сообщила синоптик.

9 мая погода улучшится. По словам метеоролога, ночью потеплеет до плюс 3–8 градусов, а дневная температура составит плюс 12–17 градусов. В этот день возможен дождь во второй половине дня, но количество осадков будет минимальным, заключила Позднякова.