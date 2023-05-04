Министр соцразвития Подмосковья Болатаева рассказала, как поддерживают ветеранов ВОВ в регионе

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Ветераны Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников и получают полный пакет мер соцподдержки. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она отметила, что в регионе проживают 28 тысяч ветеранов, из них около 900 — фронтовики.

Болтаева напомнила, что в прошлом году в преддверии дня 78-й годовщины Победы в ВОВ ветераны получили единовременную денежную выплату. Для этого не нужно было подавать заявление, выплаты были проведены автоматически.

Что касается льгот, пояснила министр, то подмосковные ветераны, как федеральные льготники, получают полный пакет мер соцподдержки. Среди них бесплатное лечение в санатории по медицинским показателям, компенсация оплаты услуг ЖКХ, передает РИАМО.

В начале мая в квартире ветерана Великой Отечественной войны Марии Никифоровны Кошелевой, которой через месяц исполняется 98 лет, смонтировали новую газовую плиту. В подарок заслуженной жительнице Шатуры также принесли цветы и набор для праздничного стола, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 29 апреля и до конца мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в пресс-службе перевозчика.