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Ветераны и сопровождающие смогут бесплатно ездить в электричках ЦППК до конца мая

Евгений Жуков
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Ветераны и сопровождающие смогут бесплатно ездить в электричках ЦППК до конца мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 29 апреля и до конца мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в пресс-службе перевозчика.

В эти даты ветеранам необязательно иметь на руках полный пакет документов, подтверждающих льготный статус, — достаточно предъявить в билетную кассу одно любое соответствующее удостоверение. При этом совершенно бесплатно с ветераном может ездить один сопровождающий.

Данная возможность будет действовать на всех электропоездах и направлениях компании, говорится на сайте ЦППК.

С 29 апреля по 31 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет действовать упрощенный режим проезда на пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. В указанный период для прохождения турникетов не нужно будет покупать билет.

Кроме того, в грядущие выходные 29–30 апреля, а также 6–7 мая не будет движения поездов от Савеловского вокзала до Лобни.

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