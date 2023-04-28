Ветераны и сопровождающие смогут бесплатно ездить в электричках ЦППК до конца мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 29 апреля и до конца мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказали в пресс-службе перевозчика.

В эти даты ветеранам необязательно иметь на руках полный пакет документов, подтверждающих льготный статус, — достаточно предъявить в билетную кассу одно любое соответствующее удостоверение. При этом совершенно бесплатно с ветераном может ездить один сопровождающий.

Данная возможность будет действовать на всех электропоездах и направлениях компании, говорится на сайте ЦППК.

С 29 апреля по 31 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет действовать упрощенный режим проезда на пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. В указанный период для прохождения турникетов не нужно будет покупать билет.

Кроме того, в грядущие выходные 29–30 апреля, а также 6–7 мая не будет движения поездов от Савеловского вокзала до Лобни.