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Девушка сфотографировалась полуобнаженной на могиле Михаила Горшенева и попала в поле зрения полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Девушка сфотографировалась полуобнаженной на могиле Михаила Горшенева и попала в поле зрения полиции
Фото: Youtube / Chester Field

Полиция проверит девушку, которая сфотографировалась полуобнаженной на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Девушка провела фотосессию в нижнем белье на могиле музыканта и выложила снимки в интернет. Этот факт разозлил фанатов творчества Горшенева, и они составили в отношении модели петицию, под которой уже подписались более 1200 человек.

Как сообщил Telegram-канал Shot, на резонансный инцидент обратила внимание полиция, которая проводит проверку по факту произошедшего.

Другой инцидент, произошедший на кладбище, также привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Группа подростков устроила неформальную вечеринку посреди могил, сделала фотографии и выложила их в сеть. На одном из кадров девочки выполнили нацистское приветствие у памятника Владимиру Ленину. Нарушительниц поставили на профилактический учет.

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