Подростки организовали неформальную вечеринку на кладбище в Подмосковье

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Группа подростков решила похулиганить на кладбище в Подмосковье, а после выложила фотографии в Сеть. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Как стало известно «Вечерней Москве», инцидент произошел в городе Королеве. Подростки организовали неформальное пати на кладбище. Сначала ученицы пятого, шестого и седьмого классов выполнили нацистское приветствие у памятника Владимиру Ленину, а также посидели на нескольких надгробиях с найденными неподалеку бутылками пива и водки. Позже дети выложили фотографии с вечеринки в интернет и привлекли внимание правоохранителей.

Позже девочки рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что не знают, кто изображен на памятнике, а также не знают, что означает показанный ими жест. Объяснить свое поведение школьницы также не смогли.

Всех нарушительниц поставили на профилактический учет.

В середине лета 2022 года неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений. Вскоре правоохранители выяснили, что к делу причастны пять подростков.

В Тыве также задержаны пятеро школьников, осквернивших несколько надгробий на городском кладбище Ак-Довурака. По словам детей, они пошли на кладбище, чтобы «поживиться чем-нибудь после недавно прошедших похорон».