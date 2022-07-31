Полиция нашла осквернивших могилы участников спецоперации подростков в Забайкальске

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Сотрудники полиции в городе Борзя Забайкальского края нашли подростков, осквернивших могилы солдат, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

Вскоре полицейские нашли злоумышленников. Ими оказались пятеро подростков, один из которых уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Сейчас следователи устанавливают роль каждого из подростков в осквернении, передает РИА Новости.

В феврале в деревне Никулино Истринского городского округа в Подмосковье. Злоумышленник нанес на памятник фашистскую символику, используя аэрозольные баллоны с краской.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Истры. В начале июля было завершено расследование уголовного дела в его отношении. Мужчине предъявили обвинение в реабилитации нацизма.

Недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после скандального видео, на котором подростки из Воронежа устроили непристойные танцы прямо на местах захоронения на кладбище.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены откровенные танцы и другие оскверняющие места захоронений действия в исполнении подростка на кладбище в Воронеже.