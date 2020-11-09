«Хотели поживиться»: школьники разгромили восемь надгробий на кладбище в Тыве

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В Тыве задержаны пятеро школьников, осквернивших несколько надгробий на городском кладбище Ак-Довурака. Об этом пресс-служба МВД республики сообщила в понедельник, 9 ноября.

По информации правоохранителей, местная жительница стала свидетельницей акта вандализма. Увидев произвол, она обратилась к стражам порядка.

Прибыв на место, полиция установила, что всего малолетние злоумышленники повредили восемь мест захоронений.

Подозреваемых удалось найти и задержать по горячим следам. Среди них — мальчики 2007-2008 годов рождения, учащиеся пятого, шестого и седьмого классов. Они сознались в содеянном и объяснили, что пошли на кладбище, чтобы «поживиться чем-нибудь после недавно прошедших похорон». Как отметили в органах, трое молодых людей были заняты вандализмом, в то время как двое других пытались их остановить, но безуспешно.

Все подростки воспитываются в неблагополучных семьях. Четверо из них уже попадали в поле зрения правоохранителей за противоправные действия. Они состоят на учете подразделения по делам несовершеннолетних.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка. Опекуны молодых вандалов привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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