Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении режиссера Евгении Беркович

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В отношении режиссера Евгении Беркович возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщила мать театрального деятеля в социальных в четверг, 4 мая.

По предварительным данным, причиной разбирательств стал спектакль «Финист Ясный Сокол». В минувшем году постановка получила несколько наград на премии «Золотая Маска».

Со слов родственницы Беркович, в доме режиссера в Санкт-Петербурге провели обыск. Также мать отметила, что не может выйти с дочерью на связь. По неподтвержденным данным, Беркович была задержана в столице.

Другой режиссер Сергей Ерженков предстал перед судом в Рязанской области. Его приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за осквернение памятника.