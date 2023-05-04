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Жительница Уфы прилюдно избила голую девушку во дворе жилого дома

Лейла Алиева
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Жительница Уфы прилюдно избила голую девушку во дворе жилого дома
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Во дворе жилого дома в Уфе женщина прилюдно избила голую девушку. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В Сети распространились кадры, где женщина вытаскивает из подъезда голую девушку и тащит ее за волосы, а затем начинает избивать. При этом она спрашивает оппонентку, не стыдно ли ей спать с чужим мужем.

— В отделение полиции № 7 поступило сообщение о драке, на место прибыли правоохранители. Лиц, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта, — передает сообщение РИА Новости.

Другое преступление на почве ревности произошло в Москве, где мужчина нанес 17 ножевых ранений бывшему сожителю своей подруги.

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