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Москвич в приступе ревности нанес 17 ножевых ранений бывшему сожителю подруги

Евгений Белоусов
Происшествия
Москвич в приступе ревности нанес 17 ножевых ранений бывшему сожителю подруги
Фото: Pixabay
Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевский район Карта всех событий

Москвич на почве ревности нанес 17 ножевых ранений бывшему сожителю своей подруги. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— В настоящее время установлено, что 35-летний мужчина нанес сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего тот скончался, — говорится в сообщении.

Сам подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

Накануне в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова было обнаружено завернутое в ковер тело мужчины. На найденном теле имеются признаки насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

29 апреля 23-летняя жительницы Ростова-на-Дону обратилась в полицию с заявлением о пропаже восьмимесячной дочки. Сотрудники полиции провели обыск места жительства семьи и обнаружили там останки девочки.

Вскоре выяснилось, что именно родители виноваты в смерти ребенка. Они также попытались спрятать тело девочки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Супруги были арестованы.

Москва Убийства Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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