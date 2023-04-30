Убивших в Ростове восьмимесячную дочку родителей арестовали

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Ростовский суд арестовал супругов, которые подозреваются в убийстве восьмимесячной дочки. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Супруги заключены под стражу до 28 июня, передает Telegram-канал «Следственное управление СК России по Ростовской области».

По данным следствия, 29 апреля 23-летняя мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники полиции провели обыск места жительства пары и обнаружили там останки девочки.

Вскоре выяснилось, что именно молодые родители виноваты в смерти ребенка. Они также попытались спрятать тело девочки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Похожий случай произошел в Брянске в 2012 году. Тогда в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже своей девятимесячной дочери. Ребенка искали сотни правоохранителей и волонтеров. После трех недель безрезультатных поисков следствие сообщило, что история с похищением была придумана матерью и отцом.