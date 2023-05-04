Житель Подольска жестоко убил своего знакомого во время ссоры
Мужчина жестоко убил своего знакомого после ссоры на улице в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 4 мая.
По ее словам, 3 мая тело погибшего заметили прохожие возле дома на улице Ульяновых и обратились в правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность мужчины установили по отпечаткам пальцев. Следователи выяснили, кто входил в круг общения погибшего, и узнали, что недавно он поссорился со своим знакомым.
Подозреваемого задержали, а в его квартире провели обыск, во время которого была обнаружена одежда со следами крови. Мужчина во всем признался и сообщил, что убил знакомого в ходе ссоры.
Другое убийство произошло Новой Москве. Пьяный мужчина поссорился с собутыльником и два раза ударил его в шею ножом. От полученных травм тот скончался на месте.