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Житель Подольска жестоко убил своего знакомого во время ссоры

Степан Жирнов
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Житель Подольска жестоко убил своего знакомого во время ссоры
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Подольск, улица Ульяновых Карта всех событий

Мужчина жестоко убил своего знакомого после ссоры на улице в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 4 мая.

По ее словам, 3 мая тело погибшего заметили прохожие возле дома на улице Ульяновых и обратились в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность мужчины установили по отпечаткам пальцев. Следователи выяснили, кто входил в круг общения погибшего, и узнали, что недавно он поссорился со своим знакомым.

Видео: пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Подозреваемого задержали, а в его квартире провели обыск, во время которого была обнаружена одежда со следами крови. Мужчина во всем признался и сообщил, что убил знакомого в ходе ссоры.

Другое убийство произошло Новой Москве. Пьяный мужчина поссорился с собутыльником и два раза ударил его в шею ножом. От полученных травм тот скончался на месте.

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