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В СВАО проектируют и строят более 740 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В СВАО проектируют и строят более 740 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На северо-востоке Москвы проектируют и строят 21 новостройку общей площадью свыше 740 тысяч квадратных метров по программе реновации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Работы ведутся в 16 районах СВАО, больше всего таких объектов находится в Бабушкинском и Лосиноостровском районах, — отметил он.

Реализация проектов позволит обеспечить современным и комфортным жильем более 25 тысяч жителей столицы. При этом на территории округа уже заселяется 33 здания, еще 39 старых домов полностью расселили. Новое жилье получили около 8,4 тысячи граждан.

Жители столичных районов Даниловский и Нагатинский Затон Южного административного округа также получили новые квартиры в двух домах, построенных по программе реновации. Переехать в новое жилье смогли 365 жителей столицы.

С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 37,9 тысячи семей, 78 процентов из которых получили бесплатную помощь при переезде. Наибольшее количество заявок на помощь в переезде отработано на севере, юго-востоке и востоке города.

Строительство Жилье Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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