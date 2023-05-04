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Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Верхоянская улица, 2 Карта всех событий

На северо-востоке столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 4 мая.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на 12 этаже жилого дома № 2 по Верхоянской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорания.

— Пострадавших нет, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

МЧС Москва Пожары Бабушкинский район Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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