Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 4 мая.
По данным ведомства, пожар произошел в квартире на 12 этаже жилого дома № 2 по Верхоянской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорания.
— Пострадавших нет, — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.