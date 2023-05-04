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Минобороны: Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск, — рассказали в ведомстве.

Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они располагались в районе населенного пункта Красное, а также в юго-западных окраинах Горловки и Артемовска.

Кроме того, авиация совершила шесть вылетов, а артиллеристы выполнили 57 боевых задач. Всего потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другая техника. Кроме того, под Белогоровкой был уничтожен склад 54-й механизированной бригады ВСУ, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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