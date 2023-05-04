«Прогнозы провалились»: хватит ли у ВСУ сил начать контрнаступление и ждать ли скорого завершения конфликта

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Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Какие прогнозы относительно контрнаступления провалились

По его мнению, Украина уже начала контрнаступление, но преимущественно информационного характера, поскольку начать реальную военную атаку она пока не способна.

— Пока что Украине удается наносить информационные удары, связанные с введением в заблуждение жителей России, — пояснил Светов. — Они всячески пытаются нарастить напряжение внутри общества, хотят держать его в страхе посредством всевозможных прогнозов и запугивающих предупреждений.

Политолог отметил, что в представлении многих военных экспертов контрнаступление Украины заключается в возвращении территорий в те границы, которые украинское государство имело в 1991 году.

— Собственно, это то, что неоднократно сам Зеленский говорил: задача контрнаступления — возврат Крыма и юго-восточных регионов. В реальности же этого не происходит, — констатировал собеседник «ВМ».

Светов считает, что Киев пока способен лишь наносить «небольшие удары, чтобы потом о них громко заявлять».

— Они обещали, что нанесут удар по Крыму и устроили теракт на Крымском мосту. Грозился Киев и атакой на Кремль, что мы и лицезрели на днях. Но с реальным контрнаступлением эти «мелкие пакости» ничего общего не имеют. Как следствие, говорить о реализации планов по «возвращению» утраченных регионов или военном наступлении не приходится. Нет серьезного контрнаступления, потому что ВСУ истощены. А Киеву для такой масштабной операции не хватает ресурсов, — продолжил политолог.

Светов убежден, что прогнозы российских и западных экспертов по поводу контрнаступления провалились, ведь Украина не способна сегодня показать сражение такого уровня, даже несмотря на западную поддержку и военную помощь.

В свою очередь политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» выразил мнение, что попытки форсировать Днепр, которые предпринимают украинцы сейчас, не увенчаются успехом.

— Так как битвы на воде являются самыми тяжелыми и кровопролитными. А в данном случае — абсолютно бессмысленными для киевского режима, — подчеркнул специалист.

Почему рано говорить о завершении конфликта

Что касается рассуждений о том, что конфликт подошел к концу, — это тоже весьма преждевременные заявления, ведь многое зависит от США, считает Марков. Он отметил, что Джо Байден жаждет «победы» Киева.

— Байдену кровь из носу нужно, чтобы Киев победил. Это будет означать, что миллионные средства, потраченные на эту военную кампанию, не бессмысленны. Если же этого не произойдет, то выборы Байден проиграет и в США начнется жесточайший кризис, что абсолютно невыгодно Вашингтону, — заключил политолог.