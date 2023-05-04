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Приметы и советы

Эксперты прокомментировали сокращение субсидирования авиаперелетов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты прокомментировали сокращение субсидирования авиаперелетов
Фото: Pexels

Сокращение финансирования авиаперелетов в России заставит компании перенаправить свои самолеты на другие направления. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, возможная отмена рейсов затронет небольшое количество пассажиров.

— Ничего особо не изменилось — где-то авиакомпании перестанут летать, но свои самолеты они перенаправят на другие линии. Для перевозчиков это сокращение неприятно, но не критично, — пояснил он в комментарии «360».

При этом он добавил, что ряд пассажиров могут оказаться в непростой ситуации, если полеты по интересующим их направлениям прекратят.

В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров уточнил, что сокращение объемов господдержки по тем или иным направлениям свидетельствует об отсутствии необходимости субсидировать эти маршруты — люди по ним либо не летают, либо их платежеспособность позволяет летать без дополнительной господдержки, передает Общественная служба новостей.

4 мая стало известно, что авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей.

субсидии Финансы Авиация
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