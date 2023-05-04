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ЦППК организует рейсы до майских фестивалей и выставок в соседних регионах Москвы

Евгений Силаев
Город
ЦППК организует рейсы до майских фестивалей и выставок в соседних регионах Москвы
Фото: ЦППК

Для жителей Москвы и Подмосковья в период майских праздников будут организованы рейсы на фестивали и выставки. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В частности, за 2,5 часа можно добраться от Курского вокзала до Тулы. В майские праздники филиал Государственного исторического музея представит выставку наград, в том числе Российской империи и Царства Польского. Кроме того, музей-заповедник «Куликово поле» расскажет об истории сабли и подвигах Дмитрия Донского.

Гости Калуги смогут посетить два павильона музея космонавтики. Посетителям представят макет настоящей ракеты. Экспрессы Москва — Калуга отправляются с Киевского вокзала, а время в пути составляет три часа.

Выставка метеоритов и сделанных из них украшений пройдет в Обнинске. Путь до города займет два с половиной часа. Отправление запланировано с Киевского вокзала.

Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить во всех электропоездах ЦППК с 29 апреля и до конца мая. Для этого достаточно показать соответствующее удостоверение.

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