Рекордные показатели: кто и зачем использует кнопочные телефоны в 2023 году

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Российские кнопочные телефоны впервые опередили иностранные по продажам в первом квартале текущего года. Согласно данным, число кнопочных устройств российского бренда на отечественном рынке в продажах достигло 60 процентов — это самый высокий показатель за всю историю. Среди лидеров отрасли — F+, Texet и Philips. Кто продолжает использовать кнопочные телефоны и почему они не теряют своей актуальности — в материале «Вечерней Москвы».

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, кнопочные телефоны никогда не потеряют свою актуальность, потому что есть активная аудитория пользователей.

— Например, пожилые люди, лица, которые находятся в местах не столь отдаленных. Но дело даже не в этом. Кнопочные телефоны — это прекрасная альтернатива смартфонам в виде рабочих телефонов, — отметил эксперт.

Так называемые российские кнопочные телефоны — это на самом деле собственность компаний-дистрибьюторов, которые просто наладили поток продаж и контролируют его, подчеркнул аналитик.

— Российские дистрибьюторы наладили свой канал сбыта, покупают товары в Китае, адаптируют их под нужды российского рынка и продают. По качеству ассортимент ничем не отличается от кнопочных телефонов в других странах, просто на российском рынке товар представлен в более бюджетном варианте, — объяснил Муртазин.

По мнению спикера, причина, по которой российские компании опередили конкурентов по реализации кнопочных телефонов, связана с тем, что отечественные фирмы полностью контролируют канал продаж этого вида техники, за счет чего они и остаются в плюсе.

— Например, дочка компании «Мегафон» запустила в этом году бренд Fontel — компанию производителя кнопочных телефонов. И до конца года мобильный гигант собирается запустить в продажу более десятка моделей, которые можно будет приобрести в салонах оператора, — сообщил специалист.

Это означает, что реализовывать такую серию товаров выгодно и актуально, тем более, когда ты занимаешь наибольшую долю продаж в стране, заключил Муртазин.