Зеленский потребовал от НАТО дать четкий сигнал о вступлении Украины в альянс

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Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

— Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время конфликта, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после конфликта, — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что в Киеве не рассматривают возможность прекращения получения военной помощи от западных стран. Так же он выразил надежду, что будет выработан механизм, позволяющий передать Украине замороженные российские активы, передает РИА Новости.

2 мая представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно. Он отметил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса, однако на данный момент Штаты сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину военной поддержкой.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный. По его словам, включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.