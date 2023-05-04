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Члены Верховной рады попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС

Евгений Жуков
В мире
Члены Верховной рады попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС
Фото: president.gov.ua

Члены Верховной рады Украины на проходящем в четверг, 4 мая, в Анкаре саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) предприняли попытку сорвать выступление российской делегации. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

— Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк, — отметила Тимофеева.

Она также добавила, что предпринятая попытка срыва заседания спикеров украинской стороной не была успешной, передает ТАСС.

Аналогичная ситуация произошла в декабре прошлого года. Тогда во время заседания генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которое проходило в Сербии, делегация Украины повесила перед своим столом национальный флаг, который был расписан различными призывами и слоганами. В связи с данным инцидентом российская делегация приняла решение приостановить выплату членских взносов в ПАЧЭС.

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