Женщину жестоко убили на юге Москвы
На юге столицы в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 4 мая.
По ее словам, женщина погибла в квартире жилого дома на Лебедянской улице, предположительно от удара ножом.
— По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, — сообщила Иванова.
По ее словам, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства, которые осматривают квартиру и выясняют обстоятельства произошедшего.
Другое убийство произошло в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.