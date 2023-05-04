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Женщину жестоко убили на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщину жестоко убили на юге Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Лебедянская улица Карта всех событий

На юге столицы в квартире жилого дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 4 мая.

По ее словам, женщина погибла в квартире жилого дома на Лебедянской улице, предположительно от удара ножом.

— По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, — сообщила Иванова.

Женщину жестоко убили на юге Москвы Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По ее словам, на место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства, которые осматривают квартиру и выясняют обстоятельства произошедшего.

Другое убийство произошло в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.

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