Российских гольфистов допустят до соревнований в нейтральном статусе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Международная федерация гольфа (IGF) допустит российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что правление IGF приняло решение допустить спортсменов со строгими критериями нейтральности. Отдельно подчеркнули, что речь идет об индивидуальных соревнованиях, в то время как команды не будут участвовать в турнирах.

— Флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая место проведения. Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживают спецоперацию, не могут участвовать в соревнованиях. Спортсменам, имеющим контракты с российскими или белорусскими военными структурами либо органами национальной безопасности, также запрещено участвовать в соревнованиях, — рассказали ТАСС в организации.

3 мая руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечается, что они не должны никак ассоциироваться с национальными федерациями.