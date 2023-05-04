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Приметы и советы

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение использования биометрических данных

Евгений Силаев
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение использования биометрических данных
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли на рассмотрение законопроект о наказании в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил использования биометрических данных. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно инициативе, для физических лиц сумма штрафа будет варьироваться от трех до шести тысяч рублей. В случае если правила использования биометрических данных граждан нарушило юридическое лицо, то сумма взыскания составит от 300 до 700 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено до 500 тысяч рублей штрафа для юридических лиц и до миллиона рублей для индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам может грозить наказание до 1,5 миллиона рублей.

— Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных, — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению. Такой законопроект внесли в Госдуму в начале мая.

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